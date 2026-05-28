Alanya’da meydana gelen trafik kazasında iki çocuk yaralandı. Kaza, Karamanlar Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre M.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıktığı belirtilen Z.F.Ş. ve A.M.Ş. isimli çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan çocukların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde Z.F.Ş. ve A.M.Ş.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrası bölgede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, vatandaşların çocuklara yardım etmek için seferber olduğu görüldü.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Araç sürücüsünün ifadesine başvurulurken, çevredeki güvenlik kameralarının da inceleneceği öğrenildi.

Karamanlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, özellikle çocukların yoğun bulunduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ise yerleşim alanlarından geçen yollarda hız limitlerine uyulmasının ve yaya geçitlerine yaklaşırken hızın düşürülmesinin benzer kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yaz aylarında Alanya genelinde araç ve yaya yoğunluğunun arttığını belirten vatandaşlar, özellikle mahalle aralarında trafik güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğini dile getirdi.Mehmet AL