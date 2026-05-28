Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimi, Kurban Bayramı’nın birinci gününde görevleri başında olan sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma programı kapsamında hastane yönetimi; sağlık hizmeti sunan personellerini görev yerlerinde tek tek ziyaret ederek bayramını kutladı

ZİYARETLER sırasında Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ali Gök, yatan hastaların sağlık durumları, servislerin doluluk oranları ve hastanenin genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarıyla yakından ilgilenen yönetim ekibi, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ali Gök, “Bayram süresince hizmet verecek tüm ünitelerimizde insan gücü ve tıbbi donanım açısından herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakârlık ve üstün gayretle yoğun bir tempoda görevlerini sürdürmektedir. İnsan sağlığı için zamanla yarışan, gerektiğinde kendi hayatından ödün veren tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum” diye konuştu.