AA muhabirine yazılı bir açıklama yapan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 4 Nisan 2015 tarihinde sarı-lacivertli takımın otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Koç, davada çıkan "kanun yararına bozma" kararı nedeniyle Adalet Bakanlığı makamlarına teşekkür etti.

HUKUKİ MÜCADELEDE YENİ AŞAMA

Olayın sıradan bir saldırı değil, doğrudan Türkiye'nin huzurunu hedef alan planlı bir suikast girişimi olduğunu belirten Koç, faillerin cezalandırılması konusundaki kararlılıklarının sürdüğünü vurguladı. Kanun yararına bozma kararının olumlu sonuçlanmasını hukuki mücadelenin kritik bir virajı olarak nitelendiren eski başkan, adaletin tecellisi için gösterilen iradeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KANUN YARARINA BOZMA KARARI SÜRECİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hukuk sisteminde olağanüstü bir yasa yolu olan kanun yararına bozma, kesinleşmiş mahkeme kararlarındaki hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından dosyanın Yargıtay'a taşınmasını ifade ediyor. Bu gelişme, failleri bulunamayan ve aydınlatılmayı bekleyen 4 Nisan 2015 tarihli silahlı saldırı dosyasının yeniden kapsamlı bir hukuki incelemeden geçmesinin ve eksik bırakılan izlerin araştırılmasının önünü açıyor.

"FENERBAHÇE'NİN HAKKINI SAVUNMAK ÖMÜR BOYU SÜRECEK"

Görev süreleri boyunca bu dosyayı sadece yıldönümlerinde anmakla kalmadıklarını, devletin üst mercilerinde sürekli takipçisi olduklarını aktaran Koç, sürecin tozlu raflara kaldırılmasına izin vermediklerini ifade etti. Fenerbahçe'nin haklarını korumanın süreli makamlar veya unvanlarla sınırlı olmadığını, bunun ömür boyu sürecek bir aidiyet meselesi olduğunu belirten Koç, karanlık ellerin adalet önünde hesap vereceği günlerin yakın olduğuna inandığını sözlerine ekledi.