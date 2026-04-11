Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 yılı takvimi açıklandı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmasını sağlayan sınav, özellikle Alanya, Antalya ve çevresinde eğitimine devam etmek isteyen binlerce aday için önem taşıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2026 DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Haziran 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Başvuru süresini kaçıranlar için ise 11 Haziran 2026 tarihinde geç başvuru imkânı tanınacak. Bu işlem yalnızca o gün saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

SINAV 19 TEMMUZ’DA

2026 DGS oturumu 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, iki yıllık eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri kullanarak dört yıllık lisans programlarına yerleşmek için yarışacak.

Özellikle turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya gibi bölgelerde, lisans tamamlama hedefi olan adaylar için bu sınav kariyer açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

SONUÇLAR AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak ve 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

DGS NEDEN ÖNEMLİ?

Dikey Geçiş Sınavı, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilerin dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmasını sağlayan merkezi bir sınav. Her yıl binlerce aday, eğitim hayatını bir üst seviyeye taşımak ve kariyer fırsatlarını artırmak için bu sınava katılıyor.