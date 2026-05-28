Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan yeni sözlü tarih çalışması, Toroslar’da yaşayan yörük kadınlarının yaşam kültürünü gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor. Alanya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan belgesel çalışmasında, yaz aylarını Karabuynuzlar Yaylası’nda geçiren Meryem Korkmaz’ın yaşam öyküsü üzerinden bölgenin kültürel hafızası kayıt altına alındı.

Belgeselde, Geyik Dağı’nın eteklerinde yaşayan üretken yörük kadınlarının günlük yaşamı, emek mücadelesi ve geleneksel üretim biçimleri izleyiciyle buluşturuldu. Birinci ağızdan aktarılan anlatımda, Toroslar’ın zorlu doğa koşullarında sürdürülen yaşam kültürünün izleri dikkat çekiyor.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ GELECEĞE TAŞINIYOR

Şiirsel anlatımıyla öne çıkan sözlü tarih çalışmasında; yayla yaşamı, dayanışma kültürü, üretim alışkanlıkları ve doğayla kurulan güçlü bağ ön plana çıkarılıyor. Yörük kadınlarının yıllardır sürdürdüğü geleneksel yaşam biçimi, belgeselde doğal akışıyla ele alınıyor.

Özellikle keçi yetiştiriciliği, süt ürünleri üretimi, yayla hayatı ve günlük yaşam pratikleri gibi birçok detayın yer aldığı çalışma, bölgenin sosyal ve kültürel geçmişine de ışık tutuyor.

Belgeselde kullanılan görüntülerin büyük bölümü, Orta Toroslar’ın en yüksek zirvesi olan Geyik Dağı’nın yamaçlarında kayda alındı. Doğal yaşamın merkezindeki görüntüler, bölgenin kültürel dokusunu güçlü şekilde yansıtıyor.

MERYEM KORKMAZ’IN HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Belgeselin merkezinde yer alan Meryem Korkmaz’ın anlatımı, izleyicilere yörük yaşamının bilinmeyen yönlerini aktarıyor. Zorlu doğa koşullarına rağmen üretimden kopmayan kadınların yaşam mücadelesi, çalışmanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Yıllardır yayla kültürünün içinde yaşayan Korkmaz’ın aktardığı anılar ve günlük yaşam detayları, özellikle genç kuşaklar için kültürel bir arşiv niteliği taşıyor.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Yönetmenliğini Hayri Yenialp’in üstlendiği sözlü tarih çalışması, Alanya Belediyesi’nin kültürel mirası koruma projeleri kapsamında hazırlandı.

Son yıllarda yerel kültürün kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalarını artıran belediye, özellikle yörük kültürü, yayla yaşamı ve bölgesel hafızaya yönelik içeriklerle dikkat çekiyor.

Yetkililer, sözlü tarih çalışmalarının yalnızca geçmişi belgelemekle kalmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğinin korunmasına katkı sunduğunu ifade ediyor.

BELGESEL YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Hazırlanan belgesel çalışması, Alanya Kültür Sanat YouTube kanalı üzerinden izleyicilerin erişimine açıldı. Çalışma kısa sürede özellikle yerel kültür ve yörük yaşamına ilgi duyan vatandaşların dikkatini çekti.

Bölgenin kültürel değerlerini kayıt altına alan belgeselin, ilerleyen süreçte farklı yayla yaşamlarını konu alan yeni projelere de örnek olması bekleniyor.(Şerife ÇOBAN)