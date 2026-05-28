Alanya’da meydana gelen motosiklet kazasında bir sürücü ağır yaralandı. Kaza, İmamlı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre F.N.S. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosikletin sürücüsü asfalt zemine düşerek ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, motosikletin yoldan çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği noktada fren izi ve yol durumu üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Özellikle yaz aylarında Alanya çevresindeki ana güzergâhlarda motosiklet kullanımının arttığına dikkat çeken vatandaşlar, sürücülerin hız ve yol güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

D-400 karayolu üzerinde zaman zaman benzer motosiklet kazalarının yaşandığı belirtilirken, uzmanlar koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.Mehmet AL