Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazası bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen ilk bilgilere göre iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralananların bulunduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldıkları bildirildi.

Kazanın ardından kavşak çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Araç geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.

KAZANIN ŞİDDETİ DİKKAT ÇEKTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, çarpmanın ardından çevrede büyük bir ses duyulduğunu ifade etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralıların hızla hastaneye sevk edildiği belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kavşakta fren izi ve araç konumları üzerinden teknik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Bölge sakinleri ise yeni çevre yolundaki bazı kavşaklarda zaman zaman benzer kazaların yaşandığını belirterek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle yaz aylarında artan araç yoğunluğu nedeniyle Mahmutlar çevresindeki ana güzergâhlarda trafik riskinin yükseldiği ifade ediliyor.