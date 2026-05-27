Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA

Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu resmiyet kazandı. Teknik Direktör Ronald Koeman tarafından belirlenen 26 kişilik listede, geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang da kendisine yer buldu.

HOLLANDA'NIN GRUP RAKİPLERİ KİMLER?

Yapılan resmi açıklamaya göre, turnuvada F Grubu'nda yer alacak olan Hollanda; Japonya, İsveç ve Tunus milli takımları ile üst tura çıkma mücadelesi verecek. Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın uluslararası arenadaki performansı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.

26 KİŞİLİK DÜNYA KUPASI KADROSU

Turnuvada görev yapacak oyuncu grubu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci rotasyonunda Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) ve Bart Verbruggen (Brighton) bulunuyor.

Savunma hattı Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool) ve Jan Paul van Hecke (Brighton) isimlerinden oluştu.

Orta alanda Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya) ve Mats Wieffer (Brighton) görev alacak.

Hücum hattında ise Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United) ve Wout Weghorst (Ajax) ter dökecek.