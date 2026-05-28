Alanya’da meydana gelen trafik kazası, Doğu Çevre Yolu’nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Mahmutlar Mahallesi sınırlarında yaşanan kazada otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre çevre yolunda seyir halinde bulunan R.U. yönetimindeki 07 CKP 083 plakalı otomobil, kavşağa giriş yaptığı sırada A.K. idaresindeki 07 ART 562 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.B.K. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralı G.B.K., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası Mahmutlar Doğu Çevre Yolu’nda trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Özellikle kavşak çevresinde uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı. Yola savrulan parçaların temizlenmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili inceleme başlattı. Kavşakta yapılan teknik çalışmada fren izleri ve araçların çarpışma noktası üzerinde değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

Bölge sakinleri ise Mahmutlar Doğu Çevre Yolu üzerindeki bazı kavşaklarda zaman zaman benzer kazaların yaşandığını belirterek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle çevre yollarında riskin yükseldiğine dikkat çeken vatandaşlar, kavşaklarda ek güvenlik önlemleri alınmasını istedi.Mehmet AL