CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, bayramlaşma programına gösterilen yoğun ilginin kendilerine moral ve güç verdiğini belirtti. Parti binasına sığmayan kalabalığın sokaklara taştığını ifade eden Kandemir, dayanışma ruhunun her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Kandemir, “Bayramlaşma programımıza akın eden partililerimize ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Oluşan bu güçlü tablo, halkımızın dayanışma ve birlik duygusuna ne kadar sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir.” dedi.

“DAYANIŞMA RUHUYLA ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ”

Programda milletvekilleri, belediye temsilcileri, kadın ve gençlik kollarının da yer aldığını belirten Bülent Kandemir, ortak mücadele anlayışının önemine dikkat çekti.

Kandemir, “Bayramlaşma programımıza katılan Milletvekilimiz Aykut Kaya’ya, Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, belediye meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte dayanışma içerisinde hareket ederek bu zor günleri aşacağız.” ifadelerini kullandı.

“DAHA HUZURLU BAYRAMLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Toplumun ekonomik ve sosyal anlamda zor bir süreçten geçtiğini belirten Kandemir, vatandaşların daha huzurlu ve umut dolu bayramlar yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bülent Kandemir, “Öfkemizi umuda dönüştürerek, halkımızla birlikte daha adil, daha huzurlu ve daha güzel yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.