Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Mayıs 2026

Perşembe günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen şiddetli hava muhalefetine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, aralarında başkent Ankara'nın da bulunduğu 15 il için sarı kodlu alarm verildi.

Açıklanan meteorolojik verilere göre; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı kamuoyunun tedbirli olmasını bildirdi.

SARI KOD VERİLEN 15 İL HANGİLERİ?

MGM tarafından yayımlanan rapora göre sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı: Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce.

Öte yandan, İstanbul ve çevresinde de perşembe ve cuma günleri sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı aktarıldı. Marmara Bölgesi'nde özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak şiddetini artırması beklenirken, Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri kuvvetli yağış alacak.

AKDENİZ VE TOROSLAR'DA RİSK DURUMU NEDİR?

Meteoroloji'nin yayımladığı bölgesel tahminlerde Akdeniz bölgesi için dikkat çeken detaylar yer aldı. Antalya kent merkezinin şiddetli yağışlı sistemin dışında kalacağı tahmin edilirken, Göller Yöresi ile Toroslar mevkiinde tablonun farklı olacağı vurgulandı.

Özellikle Antalya'nın yüksek kesimlerini de kapsayan Toroslar kuşağı ile komşu iller Isparta ve Burdur çevrelerinde perşembe öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu durumun, bölgedeki şehirlerarası ulaşım ağlarında ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yüksek rakımlı alanlarda muhtemel su baskını riskleri oluşturabileceği değerlendiriliyor.