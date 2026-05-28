Alanya’da yaşayan 15 yaşındaki İrem Çoban, ailesinin verdiği bilgiye göre Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız için ailesi ve yakınları bölgede arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi Kapadokya Sitesi civarında meydana geldi. İrem Çoban’ın evden çıkarken “denize gideceğim” dediği öğrenildi. Uzun süre genç kızdan haber alamayan aile, durumu çevredeki vatandaşlara bildirerek yardım istedi.

Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, mahalle sakinleri ve yakın çevrede yaşayan vatandaşların da arama çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

AİLESİ VATANDAŞLARDAN DESTEK İSTEDİ

Kayıp genç kızın bulunabilmesi için sosyal medya üzerinden de paylaşım yapılmaya başlandı. Ailesi, İrem Çoban’ı gören veya yerini bilen kişilerin vakit kaybetmeden kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Yakınları, genç kızın bir an önce sağ salim bulunmasını beklediklerini ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından Mahmutlar çevresinde genç kızın görülebileceği bölgelerde arama yapıldığı öğrenildi. Özellikle sahil hattı ve çevresindeki noktalarda bilgi toplamaya çalışan aile, vatandaşlardan duyarlılık çağrısında bulundu.

İrem Çoban’ı gören veya yerini bilen vatandaşların 0539 714 44 96 numaralı telefondan ailesine ulaşabileceği bildirildi.