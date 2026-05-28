Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin bahçesinde başlatılan çalışmalar bölgede tartışma yarattı. Mahalle sakinleri, otel alanında yapılan işlemlerin “kaçak havuz” çalışması olabileceğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre Mayıs ayı başında başlayan çalışmalar kapsamında otelin bahçesinde bulunan bazı ağaçlar kesilerek farklı alanlara taşındı. Daha sonra bölgede havuz yapımına yönelik hazırlık çalışmalarının başladığı ileri sürüldü.

Durumu fark eden vatandaşların, çalışmanın yasal izinlere uygun olup olmadığının araştırılması için Alanya Belediyesi’ne şikayette bulunduğu öğrenildi.

“SADECE AĞAÇ BUDAMA YAPILIYOR” BİLGİSİ VERİLDİ

İddialara göre belediye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede alanda yalnızca ağaç budama işlemi gerçekleştirildiği ve herhangi bir havuz çalışmasına rastlanmadığı yönünde bilgi verildi. Ancak bölge sakinleri, kısa süre sonra alanda hafriyat faaliyetlerinin başladığını öne sürdü.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, özellikle ağır iş makinelerinin alana giriş çıkış yaptığını ve çalışmaların hız kazandığını iddia etti.

YAZ DÖNEMİ İNŞAAT YASAĞI TARTIŞMASI

Bölge sakinlerinin en büyük tepkisinin ise 1 Mayıs 2026 itibarıyla başladığı belirtilen yaz dönemi inşaat yasağına rağmen çalışmaların sürdüğü yönündeki iddialar olduğu öğrenildi.

Turizm sezonunun yoğun geçtiği bölgelerde uygulanan inşaat yasağının, çevre gürültüsünü azaltmak ve tatilcilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla hayata geçirildiği biliniyor. Mahalle sakinleri, yasağa rağmen sürdüğü ileri sürülen çalışmaların hem çevre düzenini bozduğunu hem de bölgede rahatsızlığa neden olduğunu savundu.

Vatandaşlar, yetkili kurumların alanda yeniden detaylı inceleme yapmasını isterken, çalışmanın ruhsat ve izin durumunun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddialarla ilgili Alanya Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki çalışmaların hangi kapsamda yürütüldüğü ve gerekli izinlerin bulunup bulunmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Konaklı’daki gelişme, özellikle turizm bölgelerinde yaz aylarında yürütülen inşaat faaliyetleriyle ilgili denetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.