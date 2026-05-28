​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, aile büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor. Özgür Özel’in Manisa’da ikamet eden 82 yaşındaki amcası Necati Özel, bugün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

​Edinilen bilgilere göre, yakın zamanda bir bağırsak ameliyatı geçiren Necati Özel, evinde istirahat ettiği sırada aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

​Acı haberin ardından Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak vefatı doğruladı. Barış Özel, paylaşımında amcasının spor geçmişine atıfta bulunarak, çevresinde eski ünlü teknik direktör Karl-Heinz Feldkamp'a ithafen "Kalli Hoca" lakabıyla tanındığını ve sevilen bir kişi olduğunu belirtti.

​CENAZE PROGRAMİ NETLEŞTİ

​Vefat haberini Kurban Bayramı programı çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Manisa'da alan CHP Lideri Özgür Özel, programlarını iptal ederek taziyeleri kabul etmeye başladı.

​Necati Özel’in cenazesi, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü (yarın) öğle namazını müteakip Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

