Marmaris Belediyesi tarafından 7 Mayıs'ta başlatılan ve 10 Mayıs'a kadar devam edecek olan Marmaris Latin Fest, renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Ajansların aktardığına göre, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen Latin Partisi yüzlerce dans tutkununu bir araya getirdi. Etkinlikte katılımcılar, iki saat boyunca aralıksız olarak salsa ve bachata ritimleriyle dans etti.

14 ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANDI

Türkiye'nin en geniş kapsamlı Latin kültürü organizasyonları arasında gösterilen festivale, Güney ve Orta Amerika'dan yoğun katılım gerçekleşti. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan gelen ekipler performanslarını sergiledi. Gün boyu süren canlı müzik ve dans gösterileri, ziyaretçilere tam anlamıyla bir Latin Amerika rüzgarı yaşattı. Ayrıca alanda kurulan özel stantlarda, bölgeye özgü yöresel lezzetler de katılımcıların beğenisine sunuldu.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Festivalin sadece eğlence odaklı kalmayıp sanat boyutuyla da desteklendiği bildirildi. Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde organize edilen dans atölyeleri ve Latin sineması film gösterimleri, sanatseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Meydandaki coşkulu partilere yerel dans okulu öğrencilerinin de aktif olarak katılması, organizasyonun dinamizmini artırdı.

ALANYA TURİZMİ İÇİN ALTERNATİF MODEL

Turizm sezonunun başında gerçekleştirilen bu tür geniş çaplı uluslararası organizasyonların, bölge ekonomisine ve tanıtımına sağladığı katkı dikkat çekiyor. Marmaris'teki renkli festivalin oluşturduğu hareketlilik, benzer yapıdaki Alanya turizmi için de sezon öncesi canlılık yaratabilecek alternatif bir model olarak değerlendiriliyor. Alanya'da yaşayan yerleşik yabancı nüfusun fazlalığı ve kültürel etkinliklere olan potansiyel ilgi, bu tarz uluslararası konsept festivallerin ilçede de başarılı olabileceğine işaret ediyor.