Arazi anlaşmazlığını çözmek için bir araya gelen iki aile, jandarma gözetiminde başlayan görüşmede kısa sürede birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BARIŞMA BULUŞMASI GERGİN BAŞLADI

Şırnak merkezde yaşanan olayda, uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile jandarma ekiplerinin gözetiminde bir araya geldi. Amaç, taraflar arasında süren anlaşmazlığı çözmekti. Ancak görüşme sırasında arazinin sınırları konusunda yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasındaki sözlü tartışma, bir anda kontrolden çıktı. Barışmak için bir araya gelen aileler, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya tutuştu. Olay anında çevrede bulunan kişiler panik yaşarken, kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

JANDARMA MÜDAHALEDE ZORLANDI

Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale etti. Ancak kalabalığın artmasıyla birlikte ekiplerin tarafları kontrol altına almakta zorlandığı görüldü. Arbede sırasında bazı kişilerin yere düştüğü ve yaşlıların da kavgaya karıştığı görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı kavgası olarak paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Olayın ardından tarafların nasıl bir süreç izleyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.