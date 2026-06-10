Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Trabzonspor, Ukrayna futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Matviy Ponomarenko için karşı karşıya geldi. Dinamo Kiev forması giyen genç santrforun, iki kulübün de transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

İKİ SÜPER LİG DEVİ AYNI HEDEFTE

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Dinamo Kiev'in genç golcüsünü yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, yaş kriteri, gelişim potansiyeli ve geleceğe dönük yatırım planlaması doğrultusunda Matviy Ponomarenko'yu önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Trabzonspor'un da genç oyuncuyu uzun süredir izlediği ve transfer listesinde üst sıralarda tuttuğu öne sürülüyor. Bordo-mavililerin son yıllarda genç ve gelişime açık futbolculara yaptığı yatırımların bu transferde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR İÇİN RESMİ TEMAS İDDİASI

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor'un, Dinamo Kiev ile ilk temasları kurduğu iddia edildi. Karadeniz temsilcisinin genç forvete düzenli forma şansı ve gelişim odaklı bir proje sunduğu öne sürülüyor.

Bordo-mavili ekibin genç oyuncuların gelişiminde son dönemde oluşturduğu profilin, transfer sürecinde önemli bir avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

PİYASA DEĞERİ HIZLA YÜKSELİYOR

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dikkat çeken bir çıkış yakalayan Matviy Ponomarenko, aldığı süreleri etkili kullanarak Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Genç futbolcunun performansına paralel olarak piyasa değerinde de önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Yabancı oyuncu kriterlerine uygun profili ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Ukraynalı golcünün geleceği, yaz transfer döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olarak gösteriliyor.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray ve Trabzonspor cephesinden transfer iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Matviy Ponomarenko'nun geleceğiyle ilgili gelişmeler futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.