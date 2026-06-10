ALANYA Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, dünya çapında “Mükemmeliyet Merkezi” olarak akredite edildi. Akreditasyon sertifikası ile isim hakkı sözleşmesi, geniş katılımlı bir protokolle eş zamanlı olarak imza altına alındı. Gerçekleştirilen uluslararası organizasyon, spor ve protokol başlıklarının yanı sıra gastronomi sunumlarıyla da öne çıktı. Etkinlik boyunca davetlilere sunulan ikramlar, hem görsellik hem de lezzet çeşitliliği açısından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte gastronomi hizmetleri Mercado Fusion Gastropub ve Anjeliq Downtown Boutique Hotel tarafından hazırlandı. Sunulan tabaklar hem görsel sunum hem de tat açısından beğeni topladı. Organizasyon kapsamında hazırlanan menüde, modern gastronomi anlayışıyla şekillendirilen yerel ve uluslararası mutfaklardan seçkin örnekler yer aldı. Özel atıştırmalıklar, sıcak ve soğuk seçeneklerden içecek ikramlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan menü, davetlilerden tam not aldı.

CÜNEYT DARI’DAN MEMNUNİYET MESAJI

Dünya çapında projeleriyle tanınan Mısırlıoğlu Mimarlık sahibi ve aynı zamanda Anjeliq Otelleri ile Mercado Fusion Gastropub’un işletmecisi Cüneyt Darı, verdikleri hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi