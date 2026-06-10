Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni bir disiplin süreci gündeme geldi. Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda, çeşitli soruşturmalar ve parti içi süreçlerle ilişkilendirilen bazı isimler hakkında disiplin işlemi başlatıldığı duyuruldu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin açıklamasında, "Mutlak butlana konu olan, adı soruşturmalara ve diğer meselelere karışanlar hakkında disiplin süreci başlattık" ifadelerini kullandı.
DİSİPLİN SÜRECİ RESMEN BAŞLADI
MYK toplantısının ardından alınan karar doğrultusunda söz konusu isimlerin dosyalarının parti içindeki ilgili disiplin mekanizmalarına sevk edildiği belirtildi. Sürecin, CHP tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ifade ediliyor.
Parti yönetiminden, disiplin sürecinin detaylarına ilişkin kapsamlı açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER
Parti kaynaklarınca paylaşılan bilgilere göre disiplin sürecine sevk edilen isimler şunlar:
- Ensar Aytekin
- Ali Mahir Başarır
- Gökhan Günaydın
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Özgür Karabat
- Umut Akdoğan
- Veli Ağbaba
- Turan Taşkın Özer
- Burhanettin Bulut
SÜRECİN SONUCU MERAK KONUSU
Disipline sevk kararının ardından gözler parti içindeki disiplin kurullarına çevrildi. Kurulların yapacağı değerlendirmeler sonucunda ilgili isimler hakkında farklı yaptırımlar veya süreçlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Öte yandan disiplin sürecine ilişkin taraflardan gelecek açıklamalar ve kurul kararları yakından takip ediliyor.