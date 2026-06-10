Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Manisa teşkilatında dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Manisa il teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında feshedildiği duyuruldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, alınan kararın parti tüzüğünün verdiği yetkiler doğrultusunda uygulandığını açıkladı.

TEŞKİLAT ORGANLARI FESHEDİLDİ

Semih Yalçın yaptığı açıklamada, Manisa il teşkilatının mevcut yapısının sona erdirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir."

Kararın ardından teşkilatta yeni bir yapılanma sürecinin başlayacağı değerlendiriliyor.

YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Fesih kararının ardından boşalan Manisa İl Başkanlığı görevine atanan isim de açıklandı. MHP Genel Merkezi, tüzüğün verdiği yetki doğrultusunda Nurullah Savaş'ın Manisa İl Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Böylece Manisa teşkilatında yeni dönemin ilk adımı atılmış oldu.

GÖZLER YENİ YÖNETİM SÜRECİNDE

Teşkilatın feshedilmesi ve yeni il başkanının atanmasının ardından gözler oluşturulacak yeni yönetim kadrosuna çevrildi. MHP'nin Manisa'daki teşkilat yapılanmasına ilişkin önümüzdeki günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.