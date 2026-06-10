Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli yönetimin, yaz kampı başlamadan önce kadronun önemli bölümünü şekillendirmeyi planladığı belirtilirken, hücum hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

İddialara göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Toure için transfer girişiminde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN İLK TEMAS İDDİASI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Malili futbolcunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı. Haberde, taraflar arasında ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet hattına yapılacak takviyeler üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

24 yaşındaki El Bilal Toure, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş ve siyah-beyazlı ekibin hücum hattında görev almıştı. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki hareketliliğiyle dikkat çeken oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

YENİ YÖNETİM TRANSFERDE HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından transfer çalışmalarının hız kazandığı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin yalnızca forvet hattı değil, farklı bölgeler için de alternatif isimler üzerinde çalışmalar yürüttüğü kaydediliyor.

El Bilal Toure transferine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin seyrinin netleşmesi bekleniyor.