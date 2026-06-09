Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Alanya, 2026 yaz sezonuna umutlu başlamasına rağmen yüksek sezonun ilk günlerinde beklenen yoğunluğu henüz yakalayamadı. Turizm sektöründe gözler rezervasyon rakamlarına çevrilirken, özellikle Avrupa ve Rusya pazarlarında yaşanan ekonomik gelişmelerin rezervasyon hızını etkilediği belirtiliyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Ali Orkan, sezonun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, birçok tesisin Haziran ortasına gelinmesine rağmen hedeflenen doluluk seviyelerine ulaşamadığını söyledi.

OTELLERDE BEKLENEN DOLULUK YOK

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Alanya’da turizm hareketliliğinin hız kazanması beklenirken, sektör temsilcileri rezervasyonların beklentilerin gerisinde kaldığını ifade ediyor. Özellikle yüksek sezon olarak kabul edilen dönemin başlamasına rağmen bazı tesislerde boş odaların dikkat çektiği belirtiliyor.

ALTİD Başkan Yardımcısı Ali Orkan, Avrupa ve Rusya pazarında yaşanan maliyet artışlarının tatil planlarını etkilediğine dikkat çekerek, “2026 yaz sezonunun yoğun olması beklenen bugünlerde, yüksek sezona başladığımız bu tarihlerde maalesef genel olarak yeterli doluluk oranları yakalanamadı” dedi.

ARTAN MALİYETLER TALEBİ ETKİLİYOR

Turizm sektörünün en önemli kaynak pazarları arasında yer alan Avrupa ve Rusya’da ekonomik şartların seyahat tercihleri üzerinde etkili olduğunu belirten Orkan, özellikle ulaşım maliyetlerinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

“Gerek Avrupa pazarında gerek Rus pazarında artan maliyetler, uçak maliyetleri ve benzeri nedenlerle maalesef birçok tesisimiz henüz Haziran ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yeterli dolulukları bulamadı” diyen Orkan, sektörün süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

UMUTLAR HAZİRAN’IN İKİNCİ YARISINDA

Turizmciler, mevcut tabloya rağmen sezonun geri kalan bölümü için umutlarını koruyor. Özellikle Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren rezervasyonlarda ve doluluk oranlarında artış yaşanması bekleniyor.

Ali Orkan, önümüzdeki günlerde hareketliliğin artacağına inandıklarını belirterek, “Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren bir artış bekliyoruz. Bu durum bölgemizdeki konjonktürel gelişmeler, petrol fiyatları ve uçak maliyetleriyle doğrudan bağlantılı” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK ETKENLER DE ÖNEMLİ

Turizm sektöründe sadece ekonomik koşulların değil, güven ve psikolojik algının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Orkan, bölgesel gerginliklerin seyahat kararlarını doğrudan etkileyebildiğini söyledi.

Özellikle uluslararası pazarlarda yaşanan gelişmelerin turistlerin tatil tercihleri üzerinde belirleyici olduğunu belirten Orkan, bölgedeki istikrar ve güven ortamının güçlenmesinin rezervasyonlara olumlu yansıyacağını ifade etti.

“Temennimiz bu gergin ortamın sona ererek psikolojik olarak tüm misafirlerin de rahatlaması ve seyahatlerin artmasıdır” diyen Orkan, sektörün yaz sezonunun ilerleyen dönemlerinde daha olumlu bir tabloyla karşılaşmayı beklediğini dile getirdi.

ALANYA EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK DÖNEM

Turizm, Alanya ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alırken, otellerdeki doluluk oranları başta esnaf, restoranlar, ulaşım sektörü ve turizmle bağlantılı birçok işletmeyi doğrudan etkiliyor.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda rezervasyon taleplerinin artmasıyla birlikte hem konaklama tesislerinde hem de kent genelindeki ekonomik hareketlilikte yükseliş yaşanmasını bekliyor.

Alanya turizm sektöründe gözler şimdi Haziran ayının ikinci yarısında açıklanacak rezervasyon verilerine çevrilmiş durumda.