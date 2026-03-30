Devlet destekleri kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı. Toplam ödeme tutarı 13,9 milyar lirayı aştı.

923 BİN ANNEYE 13,9 MİLYAR TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ait doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, bugüne kadar doğum yardımından faydalanan 923 bin 64 annenin hesabına toplam 13,9 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Bu destek, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri karşısında aileler için önemli bir katkı sağlıyor. Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde yaşayan aileler için de bu tür destekler, günlük giderlerin karşılanmasında ciddi bir rahatlama yaratıyor.

YENİ DOĞUM YARDIMI TUTARLARI AÇIKLANDI

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte doğum yardımı miktarlarında güncellemeye gidildi. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan destekler şu şekilde:

• İlk çocuk için 5 bin TL (tek seferlik)

• İkinci çocuk için aylık 1.500 TL

• Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL

Bakanlık verilerine göre şu anda 549 bin 167 çocuk için düzenli ödeme yapılmaya devam ediyor.

ÖDEMELER 5 YAŞINA KADAR DEVAM EDİYOR

Doğum yardımı ödemeleri, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz şekilde devam ediyor. Bu durum özellikle birden fazla çocuğu olan aileler için uzun vadeli bir destek anlamına geliyor.

Bir annenin söylediği gibi: “Market alışverişinde bile fark ediyor… Az gibi görünüyor ama düzenli gelince nefes aldırıyor.”

... ama yine de yetmiyor diyen de çok.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet sistemi ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödeme bilgilerini yine aynı uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Ödemeler Halkbank aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırılıyor.

Başvuruların yoğun olduğu dönemlerde sistemde gecikmeler yaşanabiliyor, o yüzden kontrol etmekte fayda var.

DEVLET DESTEKLERİ DEVAM EDECEK

Bakanlık, aile yapısını güçlendirmeye yönelik sosyal desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Özellikle doğum yardımı, çocuk destekleri ve sosyal yardımların genişletilmesi hedefleniyor.

