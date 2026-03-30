Kısmetse Olur ile tanınan Ayça Ekin Beğen’in sosyal medya hesabından yaptığı “Hakkınızı helal edin” paylaşımı sonrası bir süre kendisine ulaşılamaması üzerine yakınlarını endişelendirdi. Yaşanan gelişme, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Beğen, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beğen’in bağlı bulunduğu BYS Media Group tarafından yapılan açıklamada, sürecin kontrol altında olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenomenimiz şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini ifade ederiz. Kamuoyunda çıkan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.”

TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYA KARİYERİ

Ayça Ekin Beğen, 2015-2016 yıllarında yayınlanan Kısmetse Olur ile tanındı. Program sonrası televizyon kariyerini sürdüren Beğen; “Kuaförüm Sensin”, “Sen İste Yeter” ve “Seda Sayan’la” gibi yapımlarda da yer aldı.

Son dönemde sosyal medya içerikleriyle öne çıkan Beğen’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, özellikle genç takipçi kitlesi tarafından yakından izleniyor.