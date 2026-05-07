Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğiyle İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen zirvede önemli değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik dalgalanmalara ve enerji krizlerine dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin mevcut şok ortamını heba etmeyerek mutlaka bir fırsata dönüştüreceğini bildirdi. Şimşek, ülkenin makroekonomik dengelerindeki iyileşmenin bu süreci yönetmede kritik bir rol oynadığını ifade etti.

AA'nın aktardığına göre, dünya genelinde benzin fiyatlarındaki artış yüzde 30 seviyelerini aşarken, Türkiye bu süreci yüzde 11 civarında bir artışla yönetmeyi başardı. Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme politikasının dış şoklara karşı güçlü bir kalkan oluşturduğunu belirten Bakan Şimşek, program öncesi 100 milyar dolar olan brüt rezervlerin şu anda yaklaşık 166 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

Şok öncesi cari açığın milli gelire oranının yüzde 2 seviyesinin altında olduğunu hatırlatan Şimşek, dış borç stokunun milli gelire oranının geçmişteki yüzde 44 seviyelerinden bugün yüzde 33 civarına gerilediğini ifade etti. 27 Şubat tarihinde 234 baz puan olan 5 yıllık CDS priminin bugün 228 baz puan seviyesinde seyrettiği kaydedildi. Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam değerinin 425 milyar dolardan 516 milyar dolara çıktığı ve endekste yüzde 9 oranında artış yaşandığı belirtildi.

YENİ YATIRIM MODELİ VE VARLIK BARIŞI

Eski havalimanı terminalinin Terminal İstanbul adıyla teknoloji şirketlerine tahsis edileceğini duyuran Şimşek, FATF kurallarıyla tam uyumlu yeni varlık barışı modelinin mali detaylarını paylaştı. Sisteme dahil edilen varlıkların şirketlere sermaye olarak eklenmesi veya uzun vadeli mevduatta tutulması halinde vergi oranının sıfıra ineceğini, anında çekimlerde ise yüzde 5 vergi uygulanacağını açıkladı. İstanbul Finans Merkezi'nin sadece fiziki bir mekan değil, geniş kapsamlı bir ekosistem olarak tasarlandığı bildirildi.

ALANYA EKONOMİSİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Bakan Şimşek'in Venezuela ve Libya'daki normalleşmeyle petrol fiyatlarının düşeceğine yönelik öngörüsü, Alanya gibi turizm ve tarım odaklı bölgelerde yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki olası bir gerileme, seracılık ve avokado ticareti gibi lojistik maliyetlerine duyarlı tarımsal üretim süreçlerini doğrudan rahatlatma potansiyeli taşıyor. Ayrıca savunma sanayisinde ulaşılan yüzde 80 yerlilik ve 18 milyar dolarlık sipariş hacminin ardından, bu alandaki teknolojik birikimin tarım sektörüne aktarılacak olması yerel üreticiler için uzun vadeli yeni fırsatlar barındırıyor.

Türkiye'nin stratejik konumunun uluslararası ticaretteki önemine de değinen Şimşek, Süveyş Kanalı üzerinden 35 gün, Afrika çevresinden dolanılarak 45 gün süren rotalara alternatif güzergahları hatırlattı. Bu kapsamda Orta Koridor'un 18 gün, yeni Kalkınma Yolu'nun ise 25 gün sürdüğünü ifade eden Şimşek, Türkiye'nin doğal bir lojistik merkez olduğunu aktardı. Katılım finans kuruluşlarının inovasyona yönelmesi gerektiğinin altı çizilirken, yapısal reformlarla ekonomik dönüşüm sürecinin aralıksız devam edeceği duyuruldu.