Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT

Haber canlı yayınında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaların son durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gürlek'in açıklamalarına göre, soruşturma kapsamında Gökhan Böcek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere beyanda bulundu.

Gazeteciler Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ve faili meçhul dosyaların yanı sıra belediyelere yönelik adli süreçleri de değerlendirdi. Adalet Bakanı, Antalya Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni bir soruşturma neticesinde Muhittin Böcek'in ikinci kez tutuklandığını aktardı. Ayrıca İstanbul merkezli yürütülen farklı bir dosyada Zuhal Böcek'in de tutuklandığı bilgisini verdi.

ETKİN PİŞMANLIK BEYANI ALINDI

Soruşturmanın halen devam ettiğini vurgulayan Bakan Gürlek, dosyanın içeriğine dair detaylı bilgi vermekten kaçındı. Ancak canlı yayında Gökhan Böcek'in hukuki durumuna ilişkin net ifadeler kullandı. Gürlek, şüphelinin etkin pişmanlık kapsamında ilgili makamlara beyanda bulunduğunu doğruladı.

ALANYA VE İLÇELERDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkezli yaşanan bu adli gelişmeler, idari yapının bir parçası olan Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. İl genelindeki yerel yönetim hizmetlerini ve siyasi dinamikleri ilgilendiren soruşturma sürecinin olası yansımaları, bölge halkının dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor. Adli makamların yürüttüğü tahkikatın ilerleyen aşamalarında hukuki sürecin nasıl şekilleneceği bekleniyor.