Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılmayı planlayan ülke temsilcilerini uyardı. Zelenskiy, bu dönemde Moskova'da bulunmanın yersiz bir istek olduğunu belirterek, söz konusu diplomatik adımı tavsiye etmediklerini açıkladı.

Zelenskiy'nin açıklamalarına göre, Ukrayna güçleri Hazar Denizi'nde "Kalibr" tipi füzeler taşıyan bir Rus savaş gemisini ve çeşitli bölgelerdeki petrol tesislerini hedef aldı. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece için geçici ateşkes çağrısı yaptıklarını aktaran Ukrayna lideri, Rus ordusunun saldırılara devam etmesi nedeniyle tam bir ateşkes sağlanamadığını bildirdi. Zelenskiy, karşılıklı bir adım atılması durumunda Ukrayna'nın uzun menzilli saldırıları yapmayacağını vurguladı.

ABD'DE KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un diplomasi temasları için ABD'ye gittiği duyuruldu. Umerov'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerin ana gündem maddelerini esir takası süreçleri ve savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi oluşturuyor.

RUSYA'DAN KİEV İÇİN FÜZE UYARISI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin'in talimatıyla 8 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes ilan edildi. Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü kapsamındaki bu karara rağmen, bakanlık Kiev yönetimine sert bir uyarıda bulundu. Moskova'daki 9 Mayıs törenlerinin hedef alınması halinde Kiev merkezine yoğun füze saldırısı düzenleneceği, bu nedenle sivillerin ve yabancı diplomatların şehri zamanında terk etmeleri gerektiği bildirildi.

ALANYA'DAKİ YABANCI NÜFUSUN GÖZÜ BARIŞTA

Karadeniz'in kuzeyindeki bu sıcak çatışma ve peş peşe gelen ateşkes açıklamaları, Türkiye'nin güney sahillerinde de muhtemel etkileriyle yakından takip ediliyor. Özellikle turizm sezonunun dinamiklerini ve yerel ekonomiyi doğrudan etkileyen Rus ve Ukraynalı nüfusun yoğun yaşadığı Alanya'da, taraflar arasındaki diplomasi trafiği kamuoyu ilgisi çekiyor. Savaşın sona ermesine yönelik atılacak her somut adımın, ilçedeki gayrimenkul piyasasından turizm hareketliliğine kadar geniş bir yelpazede olumlu yansımaları olması bekleniyor.