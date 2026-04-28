Galatasaray derbisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala teknik heyet değişikliğine giderken aynı zamanda olağanüstü seçim kararı aldı.

Başkan Sadettin Saran, kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçime gideceğini ve kendisinin aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişme, camiada tamamen yeni bir yönetim sürecinin başlayacağına işaret ediyor.

İSMAİL KARTAL İDDİASI

Yönetim belirsizliğinin sürdüğü ortamda teknik direktör arayışlarına dair yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Başkan Sadettin Saran'ın tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Taraftarların uzun süredir takımın başında görmek istediği Kartal'ın ismi, son günlerde spor kulislerinde sıkça yer buluyordu. İddia edilen sözleşme süresinin 1.5 yıl olması, yönetimin sadece sezon sonuna kadar değil, gelecek sezonu da kapsayan bir planlama yaptığını gösteriyor.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLAR SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Sarı-lacivertli kulüpteki bu radikal değişimler, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki geniş Fenerbahçe taraftar kitlesi tarafından da yakından takip ediliyor. İlçedeki spor kamuoyu, hem 6-7 Haziran'daki seçim sürecinin hem de olası İsmail Kartal döneminin kulübün geleceğine muhtemel etkilerini değerlendiriyor.

Konuya ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yayımlanmadı. İsmail Kartal iddiasının ve yeni teknik heyet yapılanmasının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.