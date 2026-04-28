SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammında ilk tablo netleşmeye başladı. İlk 3 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 10,04 oldu; en düşük emekli aylığı için 23 bin TL hesabı öne çıktı.

İLK 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekli maaşı Temmuz 2026 zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başladı. TÜİK verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 enflasyon açıklandı.

Bu tabloyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk 3 ayında oluşan zam oranı yüzde 10,04 seviyesine ulaştı. Temmuz ayında maaşlara yansıyacak kesin oran için nisan, mayıs ve haziran enflasyonları bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 23 BİN TL HESABI

Ocak 2026’da yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Mevcut hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 15 seviyesine yaklaşması halinde bu rakamın yaklaşık 23 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Ancak bu tutar henüz kesinleşmiş değil. En düşük aylıkta nihai rakam, hem 6 aylık enflasyon verisine hem de hükümetin ek düzenleme yapıp yapmayacağına göre belli olacak.

NİSAN VERİSİ 4 MAYIS’TA BEKLENİYOR

Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı nisan ayı enflasyon verisine çevrildi. Nisan, mayıs ve haziran rakamlarıyla birlikte Temmuz 2026 emekli zammı kesinleşecek.

Emekli aylığıyla geçinen milyonlarca kişi için bu artış, kira, pazar alışverişi, fatura ve temel mutfak giderleri açısından doğrudan etkili olacak. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emekliler için 20 bin TL ile 23 bin TL arasındaki fark, aylık bütçede sınırlı da olsa nefes alanı açabilir.