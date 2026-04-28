KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu ile birlikte Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia’yı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Gürcistan arasındaki basın ve medya ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak projeler ve karşılıklı iletişim kanallarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

MEDYA İŞBİRLİĞİ MASADAYDI

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, görüşmenin oldukça yapıcı geçtiğini belirterek, “Dost ve komşu Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia’yı Genel Başkan Yardımcımız Savaş Çokduygulu ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Büyükelçi ile iki ülkenin medya işbirliği bağlamında yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)