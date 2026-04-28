Kurban Bayramı yaklaşırken Alanya’da kurbanlık pazarlarında hareketlilik arttı. Ancak bu yıl kurbanlık fiyatlarındaki yüksek artış, pazara giden vatandaşları zor durumda bırakıyor. Özellikle büyükbaş hayvanlarda görülen fiyat aralığı, birçok kişi için bütçe planını yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor.

FİYATLAR GENİŞ ARALIKTA SEYREDİYOR

Alanya genelinde büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 100 bin TL’den başlayarak 700 bin TL’ye kadar yükselmiş durumda. Fiyatlar; hayvanın canlı kilosu, cinsi, yaşı ve bakım koşullarına göre değişiyor. Besili ve iri hayvanlar, pazarda en yüksek fiyatla satılan kurbanlıklar arasında öne çıkıyor.

PAZARLIKLAR ERKEN BAŞLADI

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, uygun fiyatlı kurbanlık bulabilmek için erken pazarlık yapmaya başladı. Satıcılar ise artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade ediyor. Yem, bakım ve nakliye giderlerinin bu artışta belirleyici olduğu belirtiliyor.

VATANDAŞ VE SATICI AYNI ANDA ZORLANIYOR

Fiyatların yükselmesi sadece alıcıları değil, satıcıları da etkiliyor. Yüksek maliyetlerle hayvan yetiştiren üreticiler, satış sürecinde alıcı bulmakta zorlanırken; vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürüyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Yetkililer, kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık raporlarını, küpe ve kayıt bilgilerini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Bilinçsiz yapılan alımların hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor. Alanya’da önümüzdeki günlerde kurbanlık pazarlarında yoğunluğun daha da artması bekleniyor