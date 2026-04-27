Girit Adası Ierapetra açıklarında 24 Nisan 2026 tarihinde saat 06.18'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Doğu Akdeniz'deki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Denizin ötesine geçerek Muğla, Aydın ve İzmir kıyılarında da hissedilen ana sarsıntının ardından bölgede 51'den fazla artçı deprem resmi olarak kaydedildi.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaşanan sismik fırtına üzerine sosyal medya hesabı üzerinden güncel harita verilerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, Girit bölgesinin 8'den büyük deprem ve buna bağlı tsunami üretme potansiyeli taşıdığını bildirdi.

MS 365 YILINDAKİ BÜYÜK YIKIM

Tarihsel verilere atıfta bulunan Prof. Dr. Tüysüz, MS 365 yılında aynı bölgede tahmini 8.5 büyüklüğünde devasa bir sarsıntı yaşandığını aktardı. Bu tarihi depremin sadece Girit'te hasar yaratmakla kalmadığını, tüm Doğu Akdeniz havzasını etkileyen yıkıcı bir tsunamiye yol açtığını vurguladı. Uzman, mevcut riskin zamanı konusunda ise net bir tahmin yapmanın zor olduğunu belirtti.

ALANYA VE ANTALYA KIYILARI İÇİN OLASI YANSIMALAR

Helen Yayı olarak bilinen ve Afrika plakasının Ege plakasının altına daldığı yitim zonundaki bu hareketlilik, Akdeniz'e kıyısı olan tüm yerleşim yerleri gibi Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Olası bir şiddetli sarsıntı ve beraberinde gelebilecek tsunami riskinin, denizcilik ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu Antalya kıyı şeridindeki muhtemel etkileri uzmanların değerlendirme kapsamında yer alıyor.

Resmi kurumlara ait tsunami erken uyarı sistemlerinin 7/24 esasıyla izlediği bölgede sismik aktivite sürüyor. Kayıtlara göre ilk 24 saat içinde büyüklükleri 5.1 ve 5.0 olan iki kuvvetli sarsıntının yanı sıra, büyüklüğü 3.6'nın üzerinde olan 17 artçı deprem daha ölçüldü.