Alanya Konaklı Mahallesi’nde iki motosiklet çarpıştı, ağır yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor

Alanya’da motosiklet kazası Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 28 Nisan 2026 günü öğle saatlerine doğru yaşanan kazada iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.D. yönetimindeki motosiklet ile E.G. idaresindeki motosiklet Konaklı Mahallesi’nde henüz netleşmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu.

VATANDAŞLAR HEMEN İHBAR ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Alanya'da son dönemde artan motosiklet kazaları, özellikle yaz sezonu öncesi trafik yoğunluğunun yükselmesiyle yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.