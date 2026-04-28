Alanya’da jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 20 bin kaçak gözlük ele geçirildi.

JANDARMA İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLEDİ

Alanya’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 20 bin adet kaçak gözlük ele geçirildi. Operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapıldı.

Jandarma ekipleri, ilçede bir şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Aramada yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlandığı değerlendirilen çok sayıda gözlük bulundu.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON TL

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu açıklandı. Özellikle turizm sezonu öncesi yapılan operasyon, Alanya’da sahte ve kaçak ürün satışına yönelik denetimlerin sıkılaştığını gösterdi.

Alanya’da turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte gözlük, çanta, saat ve benzeri ürünlerde kayıt dışı satışların daha görünür hale geldiği biliniyor. Bu nedenle yapılan denetimler hem tüketici güvenliği hem de vergisini ödeyen esnaf açısından önem taşıyor.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Operasyonun ardından iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen kaçak gözlükler muhafaza altına alındı.

Yetkililer, kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin Alanya genelinde sürdürüleceğini bildirdi.