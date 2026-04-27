Güney Asya ülkesi Bangladeş’te etkili olan şiddetli yağışlar, beraberinde ölümcül sonuçlar getirdi. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yıldırım düşmesi olaylarında 14 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

BİRDEN FAZLA BÖLGEDE AYNI ANDA YAŞANDI

Bangladeş basınında yer alan bilgilere göre, yıldırım düşmesi olayları Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde meydana geldi. Geniş bir coğrafyaya yayılan olaylar, olumsuz hava koşullarının etkisini net şekilde ortaya koydu.

Yerel yetkililer, olayların çoğunun açık alanda bulunan vatandaşların yıldırıma maruz kalması sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çok sayıda kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde etkili olan yağışların önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı. Yetkililer, özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İKLİM KOŞULLARI RİSKİ ARTIRIYOR

Bangladeş, muson yağmurlarının etkili olduğu dönemlerde sık sık yıldırım kaynaklı can kayıpları ile gündeme geliyor. Uzmanlar, ani hava değişimleri ve yoğun nemin yıldırım riskini artırdığına dikkat çekiyor.