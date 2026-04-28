Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışmaları yerinde inceledi.

Alanya Belediyesi öncülüğünde Atatürk Caddesi’nde başlatılan altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Kale Market karşısında serimine başlanan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.



ÇİFT FİNİŞER İLE ASFALT SERİMİ

Alanya’nın gelecek 50 yılının planlandığı ve kurumlar ile firmaların birlikte çalıştığı Atatürk Caddesi’nde altyapısı tamamlanan yolun asfalt serim işlemi de devam ediyor. Güzelyalı Caddesi’nin ardından Kale Market karşısında altyapı ve stabilize çalışmaları sona eren yolda, sıcak asfalt serim işlemi başladı. 2 adet finişer ile yapılan serim işlemi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağına kadar tamamlanacak.



BAŞKAN ÖZÇELİK: “HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bir yandan çalışmaları incelerken bir yandan da caddedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Özçelik; “Atatürk Caddesi’nde devam eden sıcak asfalt serim işlemimizde daha önce 20 Mayıs olarak belirlediğimiz bitim tarihini, ekip arkadaşlarımızın özverili ve hızlı çalışmaları neticesinde daha öne çekme fırsatı yakaladık. Ekibimiz, 2 finişer ile asfalt serim işlemini gerçekleştiriyor. Gün içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bulunduğu kavşağa kadar çalışmaları tamamlayacağız. Daha sonra planımız dahilinde stabilizasyonu biten kısımlara, peyderpey serim işlemlerimizi yapacağız. Bizler sadece bugüne değil, geleceğimize de yatırım yapıyoruz. Alanya’mız için her şey çok güzel olacak.” dedi.

Başkan Özçelik, ayrıca 25 metrelik yol ile Atatürk Caddesi arasında ASAT tarafından altyapı çalışması gerçekleştirilen Yaylayolu Caddesi’nde de gerekli hazırlığın ardından asfalt seriminin yapılarak, yolun en kısa sürede hizmete açılacağını sözlerine ekledi.