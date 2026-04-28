Alanya’da bahar havası yerini daha serin günlere bırakmaya hazırlanıyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren ilçede etkisini hissettirecek. Turizm sezonunun hız kazandığı bu dönemde yaşanacak hava değişimi, hem günlük yaşamı hem de açık alan planlarını doğrudan etkileyecek. Meteorolojik verilere göre, özellikle hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak. Gündüz saatlerinde birkaç derecelik gerileme beklenirken, akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hale gelecek.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Alanya’da son günlerde mevsim normallerine yakın seyreden hava sıcaklıklarının, yeni sistemle birlikte kademeli olarak düşmesi öngörülüyor. Bu düşüşün ani değil, birkaç gün içinde hissedilir şekilde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Özellikle sahil kesiminde nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha düşük algılanabileceği değerlendiriliyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Kuzey yönlü esmesi öngörülen rüzgarın, özellikle açık alanlarda serinlik hissini artıracağı belirtiliyor. Deniz kenarında vakit geçirenler ve tekne faaliyetleri planlayanlar için bu durumun belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

TURİZM VE GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ

Alanya’da turizm hareketliliğinin arttığı bu dönemde hava değişimi, özellikle plaj kullanımı, açık hava etkinlikleri ve akşam programlarını etkileyebilir. İşletmelerin kısa süreli hava değişimine göre planlama yapması, vatandaşların ise gün içinde değişen hava koşullarına uygun giyinmesi öneriliyor.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın daha fazla hissedileceği, bu nedenle kronik rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve yaşlıların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. Alanya’da kısa süreli olması beklenen bu serin hava dalgasının ardından, hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor.