Pakistan ordusu, sınır hattında bulunan Afganistan'ın Kunar vilayetine yönelik yoğun topçu ve roket atışlarına başladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, son günlerde artan saldırıların temel hedefinde sınır ötesindeki militan sığınakları bulunuyor.

Afganistan yönetimi ise fırlatılan roketlerin doğrudan sivil yerleşim alanlarına isabet ettiğini ve halkın can güvenliğinin tehlikeye girdiğini açıkladı. Bölgeden gelen haberlere göre, iki ülke arasındaki diplomatik diyalog kanalları tamamen tıkanma noktasına gelirken, uluslararası gözlemciler olası bir insani krizin büyümesinden endişe duyuyor.

AÇIK SAVAŞ AŞAMASI VE TTP KRİZİ

2025 ve 2026 yıllarında giderek şiddetlenen askeri çatışmalar, iki komşu ülkeyi adeta açık bir savaş aşamasına getirdi. Krizin merkezinde, Pakistan'ın kendi topraklarında eylemler yapan Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) güçlerinin Afganistan tarafından kollandığına yönelik iddiaları yer alıyor. Pakistan, 2024 ve 2025 yıllarında da benzer gerekçelerle sınır ötesi hava operasyonları düzenlemiş, Taliban yönetimi ise bu adımları egemenlik ihlali olarak nitelendirmişti.

KÜRESEL ETKİ VE BÖLGESEL YANSIMALAR

Krizin arka planında, Afganistan'ın resmi olarak tanımadığı tarihi Durand Hattı anlaşmazlığı ve Pakistan'daki milyonlarca Afgan mültecinin sınır dışı edilmesi kararı da yatıyor. Pakistan'ın uyguladığı sınır kapatma politikaları ve Afganistan'ın Hindistan ile geliştirdiği ilişkiler, mevcut güven bunalımını zirveye taşıdı.

