Irak’ın Kerkük kentinde TIR’ın karıştığı zincirleme kazada araçlar alev aldı. 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Irak Kerkük zincirleme trafik kazası detayları netleşmeye başladı. Kerkük kentinde Süleymaniye kara yolu girişinde meydana gelen kazada bir TIR ile çok sayıda araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçların büyük bölümünde yangın çıktı.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Yetkililerin verdiği ilk bilgilere göre, kazanın ardından olay yerinde şiddetli bir yangın başladı. Araçların alev topuna dönmesi nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçleşti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bilançosu kısa sürede ağırlaştı. İlk belirlemelere göre 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede ekiplerin müdahalesi sürerken, kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Kerkük Süleymaniye kara yolu zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksama yaşandı.

Kazanın yaşandığı noktada araç yoğunluğunun yüksek olduğu ve çarpışmanın bu nedenle büyüdüğü değerlendiriliyor.

