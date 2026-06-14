Borsa İstanbul’da temettü heyecanı yeni haftada da devam ediyor. 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren 7 şirket, hissedarlarına nakit kâr payı dağıtacak. Özellikle düzenli temettü geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ödemeler, piyasaların önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Finans, perakende, yazılım, enerji ve gıda sektörlerinden şirketlerin yer aldığı listede, hisse başına yapılacak net ödeme tutarları da belli oldu. Haftanın en dikkat çeken dağıtımlarından biri ise Ülker Bisküvi tarafından gerçekleştirilecek.

TEMETTÜ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimler doğrultusunda 15-19 Haziran haftasının temettü programı netleşti.

Yatırımcılar, hak kullanım tarihleri ve ödeme tutarlarını dikkate alarak pozisyonlarını gözden geçirirken, temettü dağıtacak şirketlerin hisseleri de yakından izleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ İKİ ŞİRKET ÖDEME YAPACAK

Haftanın ilk işlem gününde iki şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak.

Bulls Girişim Sermayesi (BULGS): Hisse başına 0,09328 TL

Hisse başına 0,09328 TL Logo Yazılım (LOGO): Hisse başına 4,47368 TL

Özellikle teknoloji sektörünün önemli şirketlerinden Logo Yazılım'ın dağıtacağı temettü miktarı yatırımcıların dikkatini çekiyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BİM TEMETTÜ DAĞITACAK

Salı günü herhangi bir temettü ödemesi bulunmazken, çarşamba günü iki önemli şirket hissedarlarına kâr payı verecek.

Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO): 0,4279 TL

0,4279 TL BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): 1,7000 TL

Perakende sektörünün lider şirketlerinden BİM'in temettü ödemesi, uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ ENERJİ VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ SAHNEDE

Haftanın dördüncü işlem gününde ise iki farklı sektörden şirket yatırımcılarına ödeme yapacak.

Başkent Doğalgaz (BASGZ): 1,7000 TL

1,7000 TL Empa Elektronik (EMPAE): 0,0850 TL

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Başkent Doğalgaz'ın dağıtacağı temettü de yatırımcıların ilgi gösterdiği ödemeler arasında yer alıyor.

HAFTANIN ZİRVESİNDE ÜLKER VAR

Temettü haftasının son gününde gözler Ülker Bisküvi'ye çevrilecek. Şirket, yatırımcılarına hisse başına 5,73 TL brüt ve 4,8729 TL net temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Hak kullanım tarihi 19 Haziran olarak açıklanan ödeme, haftanın en yüksek temettü dağıtımlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Ülker hisseleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

TEMETTÜ YATIRIMCILARININ GÖZÜ BU HAFTADA

Temettü ödemeleri, uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli bir gelir kaynağı olarak değerlendiriliyor. Düzenli kâr payı dağıtan şirketler, özellikle temettü odaklı yatırım yapan yatırımcıların radarında bulunuyor.

Uzmanlar, temettü dönemlerinde hisse fiyatlarında teknik düzeltmeler yaşanabileceğini hatırlatırken, yatırım kararlarının şirketlerin finansal performansı ve uzun vadeli beklentileri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.