Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından gözler yeni dönemin futbol yapılanmasına çevrildi. Başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım yönetiminde teknik direktörlük görevinin kime verileceği merak edilirken, kulübün eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar gündeme geldi.

AYKUT KOCAMAN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

İddialara göre, geçtiğimiz sezonun ardından teknik direktörlük koltuğunda değişime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertli ekipte futbol yapılanmasının başına Oğuz Çetin’in getirilmesi planlanıyor. Teknik direktörlük görevi için ise Aykut Kocaman’ın isminin öne çıktığı belirtiliyor.

Spor basınında yer alan haberlerde, tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği öne sürüldü. Ancak haberin yayımlandığı saat itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

RESMİ DUYURU İDDİASI

A Spor’da yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Aykut Kocaman ile ilgili resmi açıklamayı cuma günü yapabileceği iddia edildi. Kulüp yönetiminin teknik direktör konusundaki kararını kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİNDE ÜÇÜNCÜ DÖNEM OLABİLİR

Son olarak 2021 yılında RAMS Başakşehir’i çalıştıran Aykut Kocaman, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev almadı. Tecrübeli teknik adamın göreve gelmesi halinde bu, kariyerindeki üçüncü Fenerbahçe teknik direktörlüğü dönemi olacak.

Kocaman, daha önceki iki döneminde sarı-lacivertli takımın başında toplam 197 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 119 galibiyet, 41 beraberlik ve 37 mağlubiyet elde etti.

ŞAMPİYONLUK VE KUPA BAŞARILARI

Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi. Bu nedenle adı geçtiğinde camiada önemli bir karşılık buluyor.

Fenerbahçe taraftarı ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı bekliyor.