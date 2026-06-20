Avrupa Birliği ülkelerinde trafik işaretlerinin standartlaştırma çalışmaları kapsamında yeni tabelalar devreye giriyor. Sözcü'nün aktardığı verilere göre, özellikle Çekya'da sürücülerin karşısına çıkmaya başlayan "P+D" ibareli yeni trafik levhası, kural ihlali yapanlara idari para cezası getirilmesine neden oluyor.

Mavi dikdörtgen zemin üzerinde beyaz kare ve siyah harflerle tasarlanan IP-13f kodlu bu tabela, otopark alanının yalnızca araç paylaşım (carsharing) hizmetini kullanan sürücülere ait olduğunu belirtiyor. Avrupa'daki yerel yönetimler, bu uygulama ile şehir içi trafikte ortak araç kullanımını artırmayı hedefliyor. Belirlenen alanlara usulsüz park eden araç sahipleri tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

AVRUPA'DAKİ DİĞER YENİ TABELALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Çekya yollarında P+D dışında farklı harf kombinasyonları içeren trafik işaretleri de yaygınlaşıyor. "P+R" (Park and Ride) tabelası, toplu taşıma hatlarına yakın otoparkları işaret ediyor ve sürücülerin araçlarını bırakıp yola tramvay veya otobüsle devam etmesini amaçlıyor.

Havalimanı ve otobüs terminalleri gibi yoğun bölgelerde ise "K+R" (Kiss and Ride) tabelası kullanılıyor. Bu alanlarda sadece yolcu indirme ve bindirme işlemleri için birkaç dakikalık kısa süreli duraklamalara müsaade ediliyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ O GİZLİ DÜĞMENİN İŞLEVİ

Trafik kurallarının yanı sıra, otomobil donanımlarının doğru kullanımı da sürücüler için önem taşıyor. Klima panelinde yer alan ve içinde kıvrımlı ok bulunan araç görseli taşıyan düğmenin, hava sirkülasyonunu aktif hale getirdiği belirtiliyor.

Bu sistem, dışarıdaki sıcak veya kirli havanın kabin içine girmesini engelleyerek mevcut havayı devridaim ettiriyor. Özellikle yaz aylarında araç içinin hızlıca serinletilmesi ve bu serinliğin korunması için sirkülasyon düğmesinin kullanılması tavsiye ediliyor.

YURT DIŞINA ÇIKACAK SÜRÜCÜLER İÇİN PRATİK BİLGİLER

Avrupa ülkelerine seyahat edecek veya araç kiralayacak sürücülerin, yerel trafik işaretlerindeki bu güncel değişiklikleri önceden incelemesi gerekiyor. Standart dışı gibi görünen harf kombinasyonlu tabelaların anlamlarını bilmek, yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek sürpriz idari para cezalarının önüne geçilmesini sağlıyor.