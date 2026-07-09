Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık 130 kilometre güneybatısında yer alan Phetchaburi eyaletinde şubat ayından bu yana yürütülen kazı çalışmalarında, günümüzden yaklaşık 2000 yıl öncesine ait iki altın yüzük ortaya çıkarıldı. Demir Çağı'na tarihlenen Don Yai Thong arkeolojik alanındaki bir mezarda, bir iskeletin yanında bulunan yüzüklerden birinin üzerinde yer alan antik yazılar, bölgenin ticaret tarihine ilişkin yeni veriler sundu.

Associated Press (AP) ve Bangkok Post'un aktardığı bilgilere göre, ilk olarak yerel halkın bir pirinç tarlasında bronz parçalar bulmasıyla tespit edilen alanda şu ana kadar yarım düzineden fazla insan iskeletine ulaşıldı. İskeletlerin tamamının yüzleri kuzeydoğuya dönük ve başlarının üzerine bronz nesneler yerleştirilmiş şekilde gömüldüğü belirlendi. Araştırmacılar, elde edilen altın, bronz ve seramik buluntuların, mezarlığın o dönemdeki üst düzey yöneticilere veya asillere ait olabileceğini gösterdiğini bildirdi.

YÜZÜKTEKİ GİZEMLİ YAZININ ANLAMI

Bulunan iki altın yüzükten birinin sade bir tasarıma sahip olduğu, diğerinin ise antik Brahmi yazısıyla işlenmiş bir gravür taşıdığı açıklandı. Uzmanların yaptığı ilk incelemelerde yüzüğün üzerinde "Pushya tarafından korunan" anlamına gelen "pusarakhitasa" kelimesinin yazılı olduğu tespit edildi. Tayland Güzel Sanatlar Dairesi, "Pushya" ifadesinin Hint astrolojisinde şans ve uğur getirdiğine inanılan önemli bir burç işaretini temsil ettiğini duyurdu.

BRAHMİ YAZISI VE BÖLGESEL TİCARETİN İZLERİ NELERDİR?

Kökeni M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan ve günümüzdeki birçok Güney Asya dilinin atası kabul edilen Brahmi yazısının bu bölgede bulunması, antik dönem deniz ticaretinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Tarihçiler, yüzüğün Hint sosyal yapısındaki tüccar ve esnaf sınıfı olan "Vaishya" mensubu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu durum, varlıklı Hintli tüccarların binlerce yıl önce Tayland'a kadar uzanan ticari ağlar kurduğunu veya bölgeye yerleştiğini işaret ediyor.

Arkeoloji ekipleri, alanın mimari yapısını tam olarak belgeleyebilmek amacıyla bölgede üç boyutlu tarama çalışmaları başlatacak. Ayrıca, buluntuların kesin yaşının hesaplanabilmesi için mezarlıktan toplanan kömür ve organik kalıntı örneklerinin, karbon tarihlendirme analizleri yapılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki laboratuvarlara gönderileceği aktarıldı.