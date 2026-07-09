Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, tarihinin en büyük krizlerinden birini aşmak için radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirketin Wolfsburg'daki denetleme kurulu bugünkü toplantısında, yaklaşık 100 bin personelin işine son verilmesini ve bazı önemli üretim tesislerinin kapatılmasını masaya yatırıyor.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, CEO Oliver Blume tarafından sunulması beklenen yeni maliyet azaltma planı, daha önce öngörülen işten çıkarma hedeflerini ikiye katlıyor. Planın onaylanması durumunda Hannover, Emden, Zwickau ve Audi'ye ait Neckarsulm fabrikalarının kilit vurma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Şirketin bu sert tedbirlere yönelmesinin temelinde; yüksek üretim giderleri, Çinli markaların Avrupa pazarındaki agresif büyümesi ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri yatıyor.

TESİSLERDE KAPASİTE NEDEN DÜŞÜYOR?

Otomotiv sektörü verileri, Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarında ciddi bir atıl kapasite sorunu yaşandığını gösteriyor. Tesislerin ortalama kapasite kullanım oranının 2026 yılında yüzde 81'e, on yılın sonunda ise yüzde 73'e kadar gerilemesi bekleniyor. Özellikle kapatılması planlanan Zwickau fabrikasında bu oranın 2030'a kadar yüzde 42 seviyesine ineceği öngörülüyor. Avrupalı üreticilerin elektrikli araç dönüşümünde yaşadığı zorluklar ve artan enerji maliyetleri, küresel rekabette fabrikaların tam kapasiteyle çalışmasını giderek zorlaştırıyor.

SENDİKALARDAN YÖNETİME PROTESTO

Alınması planlanan bu tarihi kararlar, işçi kesiminde büyük tepkiyle karşılandı. Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, ülke çapındaki 20 civarında Volkswagen tesisinde eş zamanlı protesto gösterileri organize etti. IG Metall Başkanı ve Volkswagen Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Christiane Benner, sürece müdahale edeceklerini vurgulayarak, "Bu, yönetime açık bir mesaj. Bizim gözetimimiz altında buna izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Şirket yönetimi ile 2024 yılı sonunda yapılan önceki anlaşmalarda fabrikaların kapatılmayacağı taahhüt edilmişti. Kurulda yer alan Porsche ve Piëch aileleri ile Aşağı Saksonya eyalet hükümetinin tutumu kararın seyrini belirleyecek. Yönetimin bir yandan da düşük kapasiteli Osnabrück fabrikası için yeni yatırımcı aradığı ve bazı Çin pazarı modellerini Almanya'ya kaydırma ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor.