Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2026

Cuma günü Antalya genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yürütülen bakım, yatırım ve deplase çalışmaları kapsamında, başta Alanya olmak üzere Gazipaşa ve Kepez ilçelerindeki çok sayıda mahalleye belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

ALANYA'DA KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER VE SAATLER

Alanya'da gece saatlerinden itibaren başlayacak olan çalışmalar, gün boyu farklı bölgelerde devam edecek. AEDAŞ verilerine göre, 00:30 ile 03:30 saatleri arasında Basırlı, Cumhuriyet, Cikcilli, Karakocalı, Kızılcaşehir, Oba ve Tosmur mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak. Sabah 02:00 ile 08:00 arasında ise Asmaca, Bektaş, Büyükhasbahçe, Bademağacı, Değirmendere ve Çıplaklı bölgelerinde bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Mesai saatlerini kapsayan 09:00 ile 16:00 arasında Akdam, Avsallar, Türkler, Alara, Çakallar ve Okurcalar mahallelerinde kesinti uygulanacak. Ayrıca Hacet ve Sugözü mahallelerinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Uğrak, Yeniköy ve İmamlı bölgelerinde ise planlı kesintiler 11:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılacak.

KEPEZ VE GAZİPAŞA'DAKİ ÇALIŞMALAR

Kesinti programı sadece Alanya ile sınırlı kalmayacak. Kepez ilçesinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Güneykaya, Hocaköy, Kepezbeleni, Sinanhoca, Fettahlı, Gaziler, Çamköy, Altıayak ve Gazi mahallelerinde yatırım ile bakım çalışmaları yürütülecek. Gazipaşa ilçesinde ise 11:00 ile 18:00 saatleri arasında Ilıca, Kahyalar, Karalar, Karatepe, Sugözü, Yeniköy, Çamlıca ve Şahinler mahallelerinde enerji akışı durdurulacak.

KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Temmuz ayında artan hava sıcaklıkları ve turizm sezonunun yoğunluğu nedeniyle, planlı kesintilerin günlük yaşamı doğrudan etkileme ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, belirtilen saat dilimlerinden önce elektronik cihazların güvenliği için prizden çekilmesini ve soğutma sistemlerine bağlı gıda bozulmalarına karşı tedbir alınmasını öneriyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, özellikle jeneratör kullanan işletmelerin yakıt kontrollerini önceden yapmaları büyük önem taşıyor.