Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Fransa'nın Belle-Île-en-Mer Adası'nda yer alan ve yaklaşık 500 yıldır ayakta duran tarihi La Citadelle Vauban, lüks bir konaklama tesisine dönüştürülüyor. Küresel otel zinciri Accor ve Banque des Territoires ortaklığıyla yürütülen proje sonucunda tarihi yapı, 2027 yazında kapılarını açacak.

Le Palais Limanı girişinde bulunan ve uzun süredir atıl durumdaki kale, aslına uygun şekilde restore edilecek. Projede, tarihi dokunun korunmasına öncelik verilirken, çalışmalar Fransa Tarihi Anıtlar Baş Mimarı Pierre-Antoine Gatier ve Valode & Pistre Architectes öncülüğünde yürütülüyor. Restorasyon sürecine Miras Vakfı (Fondation du patrimoine) da finansal ve lojistik destek sağlıyor.

TESİS İÇERİSİNDE NELER YER ALACAK?

Accor grubunun lüks segmentteki Emblems Collection markası altında hizmet verecek olan otel, 90 odaya sahip olacak. Tesis bünyesinde iki restoran, bir bar, toplantı salonları ve yaklaşık 2 bin metrekarelik bir wellness merkezi bulunacak. Ayrıca proje kapsamında tamamen yenilenecek bir müze ile adanın askeri geçmişi ve kültürel mirası interaktif şekilde ziyaretçilere sunulacak.

BÖLGE EKONOMİSİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Tarihi yapıların turizme kazandırılması modeli, Avrupa genelinde kültürel mirasın sürdürülebilirliğini sağlamak için giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu dönüşümün Belle-Île-en-Mer ekonomisine de doğrudan yansıması bekleniyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle 100'den fazla kalıcı ve 70 civarında mevsimsel istihdam yaratılacağı bildirildi. Kompleks, bu rakamlarla adanın en büyük özel sektör işverenlerinden biri konumuna yükselecek.