Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam eden Antalyaspor'da kadro yapılanması sürüyor. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, kırmızı-beyazlı ekipte şu ana kadar 5 futbolcu ile yollar resmen ayrılırken, 4 ismin daha takıma veda etmesi planlanıyor.

Kadro planlaması kapsamında dış transferden ziyade iç transfere yönelen yönetim, sözleşmeleri sona eren Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile ikişer yıllık yeni mukavele imzaladı.

TAKIMDAN AYRILAN VE GİTMESİ GÜNDEMDE OLAN İSİMLER

Gerçekleşen revizyon doğrultusunda kiralık sözleşmesi biten Abdulkadir Ömür Hull City'ye dönerken, Georgiy Dzhikiya Lokomotiv Moskova'ya, Lautaro Giannetti ise CA Newell’s Old Boys takımına transfer oldu. Sözleşmeleri sona eren Hüseyin Türkmen ve Bahadır Öztürk de takımdan ayrılan diğer isimler oldu.

Öte yandan, takımdan ayrılması gündemde olan oyunculardan Bünyamin Balcı'nın Amedspor veya Samsunspor ile, Samuel Ballet'in ise Amedspor, Kocaelispor ya da Samsunspor ile temas halinde olduğu öne sürüldü.

TRANSFER TAHTASI NE ZAMAN AÇILACAK?

Antalyaspor yönetiminin önündeki en büyük engellerden biri olarak duran kapalı transfer tahtası sorunu henüz çözüme kavuşturulamadı. Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonunun kulüpler için kritik bir hal alması, iç transferde atılan adımların önemini artırıyor. Yönetimin transfer tahtasını açmak için yoğun bir mesai harcadığı bildirilse de, sürecin ne zaman olumlu sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.