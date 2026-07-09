Kademeli tarife sisteminin elektrik faturalarına yansıması, vatandaşları alternatif çözüm yollarına yöneltti. GSM operatörlerindeki numara taşıma sistemine benzer bir yapı olan serbest tüketici modeli sayesinde, aboneler kendi bölgelerindeki şirketlere bağlı kalmadan istedikleri tedarikçiden enerji alabiliyor. Sabah'ın haberine göre, bu sistem faturalarda önemli oranlarda tasarruf sağlama potansiyeli taşıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan verilere göre, kademeli tarife öncesi 188 bin civarında olan serbest tüketici sayısı son bir yılda yüzde 358 artış kaydetti. Bu artışla birlikte sistemdeki abone sayısı 860 bin 207'ye yükseldi. Mevcut tabloya göre Türkiye'deki toplam elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 1,66'sı tedarikçisini değiştirmiş durumda.

SERBEST TÜKETİCİ KİMLER OLABİLİR?

2026 yılı düzenlemeleri kapsamında serbest tüketici limiti yıllık 500 kilovatsaat olarak güncellendi. Bu tüketim değerini geçen konut ve ticarethane aboneleri, Türkiye çapında faaliyet gösteren 21 perakende elektrik tedarik şirketinden dilediğiyle sözleşme imzalayabiliyor. Aboneler, yaşadıkları ilden bağımsız olarak farklı bir şehirdeki şirketin sabit fiyat garantili veya piyasa endeksli değişken tarifelerini seçebiliyor. Geçiş sürecinde tüketici mağduriyeti yaşanmaması için sözleşme öncesi şirket tekliflerinin dikkatle karşılaştırılması gerekiyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE KLİMA ETKİSİ NASIL YANSIDI?

EPDK verileri, serbest tüketici modeline en yoğun talebin Akdeniz, Toroslar ve Boğaziçi elektrik dağıtım bölgelerinden geldiğini gösteriyor. Özellikle yaz aylarında klima kullanımının en üst seviyeye ulaştığı Antalya ve Alanya gibi bölgelerde, yıllık 500 kilovatsaat barajı birçok hane tarafından kısa sürede aşılıyor. Bu durum, Akdeniz havzasındaki tüketicilerin daha uygun maliyetli elektrik temin etmek için alternatif perakende şirketlerine geçişini hızlandırıyor. Sadece konutlar değil, bölgedeki sanayi ve turizm tesisleri de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla serbest tüketici sistemine yoğun ilgi gösteriyor.