Ankara'da fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ve mirasıyla ilgili tartışmalara oğlu Ahmet Tatlıses dahil oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Tatlıses, babasının hastane sürecinde yalnız bırakıldığını belirterek eleştirilerde bulundu.

7 Nisan'da geçirdiği enfeksiyon ve safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan sanatçı, 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti. Nisan 2026'da İstanbul'da da bir süre yatarak tedavi gören İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz kalmasına bağlı olarak Ankara'da fizik tedavi programına başladı. Kendi isteğiyle hastanede olduğunu açıklayan sanatçı, sosyal medya hesabından "Ankara'nın bebelerini geziyoruz" notuyla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

ZİYARETÇİSİ YOK TEPKİSİ

Ahmet Tatlıses'in aktardığına göre, usta sanatçı yaklaşık bir aydır fizik tedavi görmesine rağmen çevresinden kimse ziyaretine gitmiyor. Süreci "Düşenin dostu bir yere kadar" sözleriyle değerlendiren Ahmet Tatlıses, babasının aklıselim düşünmesi gerektiğini ve evladın kolay bulunmadığını ifade etti.

MİRAS BEYANINA AİLEVİ BAKIŞ

İbrahim Tatlıses'in daha önce kamuoyuna yansıyan "Mirasımı devlete bırakacağım" şeklindeki çıkışı, aile içindeki mülkiyet anlaşmazlıklarının temelini oluşturuyor. Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Ahmet Tatlıses, geride çocuklar, torunlar ve yeğenler varken böyle bir devrin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Devletin bu tür bir mirasa ihtiyaç duymayacağını belirten Ahmet Tatlıses, babasına bu konuda bilerek gaf yaptırıldığını öne sürdü.