Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, transfer döneminde henüz resmi açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da elde edilen son 16 turu başarısını geliştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, takıma doğrudan seviye atlatacak isimlere yöneldi.

Bu kapsamda yönetimin listesinde üç önemli dünya yıldızı bulunuyor. Manchester United forması giyen 35 milyon Euro piyasa değerine sahip Portekizli oyuncu Bruno Fernandes, transfer komitesinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Listenin ikinci sırasında Real Madrid'in 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. Arsenal kaptanı 27 yaşındaki Norveçli Martin Odegaard ise 65 milyon Euro'luk değeriyle listedeki bir diğer isim konumunda.

Taraftarların transfer beklentisine yanıt veren Galatasaray yönetimi, "Alacağımız oyuncu takıma seviye atlatacak" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen bu üç oyuncudan en az birini kadroya dahil etmeyi planladığı aktarıldı.

MALİYET VE BEKLENTİLER NELER?

Gündeme gelen üç futbolcunun toplam piyasa değerinin 150 milyon Euro'yu bulması, Galatasaray'ın yeni sezondaki bütçe planlaması ve Avrupa kupalarındaki hedeflerinin büyüklüğünü gösteriyor. Kulübün, Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı bir başarı elde etmek amacıyla bu yüksek profilli transferlerden en az birini bitirerek uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.